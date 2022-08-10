БРЮССЕЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Специальная группа с участием представителей стран Евросоюза и Еврокомиссии проводит регулярные встречи и следит за ситуацией с нефтеснабжением ЕС, сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Орбан неукротимый: Венгрия показала, как ей нужна российская нефть

"Существующая Координационная группа по нефти, возглавляемая Комиссией с представителями государств-членов, проводит регулярные встречи и позволяет нам отслеживать ситуацию с безопасностью нефтеснабжения по ЕС. При необходимости Комиссия может созвать внеочередное заседание", — сказал он, комментируя вопрос транзита нефти из России через Украину в несколько стран ЕС – Венгрию, Чехию и Словакию.

Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

В среду пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft (входит в венгерскую MOL) Антон Молнар сообщил РИА Новости, что нефть по трубопроводу "Дружба" снова поступает в Словакию, а поставки в Венгрию должны возобновиться в течение ближайшей ночи. Техническая проблема, вызвавшая остановку поставок, была решена, благодаря быстрому реагированию MOL и Slovnaft. Они заплатили транзитные сборы за использование украинского участка, и украинская сторона, в соответствии со своим обещанием, запустила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", сказал Молнар.