ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не будут обновлены, сообщила вечером в среду журналистам помощник главы компании Transpetrol, которая является оператором словацкого участка "Дружбы", Линда Вашковичова. Slovnaft: нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью

"Поставка (нефти) в Чехию не будет обновлена", — заявила Вашковичова без дальнейших подробностей.

Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.

Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию должны быть возобновлены в течение ночи на четверг.

В свою очередь, глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела вечером в среду сообщил журналистам, что в связи с тем, что крупнейшие НПЗ Чехии принадлежат польской компании PKN Orlen, то Прага вместе с Варшавой сейчас ищут для возобновления поставок нефти в Чехию "такое решение, которое было бы подходящим с правовой и технической точки зрения".

Сикела также сообщил о том, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.