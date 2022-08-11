МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Транснефть" возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, рассказал РИА Новости советник президента компании Игорь Демин. Slovnaft: нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью

При этом пресс-секретарь словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар, со своей стороны, подтвердил РИА Новости, что нефть начала поступать в страну.

Накануне в "Транснефти" заявили, что 4 августа "Укртранснафта" остановила прокачку "черного золота" по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, сославшись на неспособность провести транзитный платеж в условиях санкций.

Вчера выяснилось, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft согласовали с Украиной возобновление прокачки и оплатили транзит.

Молнар отметил: "И Slovnaft, и MOL хотят и далее играть роль активного посредника в поиске долгосрочного решения в изменившихся условиях, вызванных регулированием со стороны ЕС. Внесенные в настоящее время платежи будут с российской стороной приведены в соответствие в рамках взаиморасчетов".