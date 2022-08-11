МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли, возместив потери, понесенные на сообщениях о возобновлении поставок по трубопроводу "Дружба". Росту цен способствовали данные по инфляции в США, оказавшиеся ниже прогнозов и подтолкнувшие инвесторов в сторону более рисковых активов.

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,09 доллара, или 1,1%, до 97,40 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,43 доллара, или 1,6%, до 91,93 доллара за баррель.

Запасы нефти в США на неделе 30 июля — 5 августа увеличились на 5,5 млн баррелей, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Нефтедобыча и загруженность НПЗ также возросли. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали увеличения запасов нефти примерно на 100 000 баррелей. Однако запасы бензина резко сократились.

Совокупные поставки топлива на потребительский рынок США на отчетной неделе увеличились до 9,1 млн баррелей в день, однако среднее значение за последние четыре недели составляет 8,9 млн баррелей в день, что на 6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Индекс потребительских цен (CPI) в июле остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем на фоне резкого падения цен на бензин. Инфляция в США росла в течение прошедших двух лет.

Российская компания "Транснефть" в среду возобновила поставки по южной ветке трубопровода "Дружба", передает РИА Новости, ссылаясь на президента компании Игоря Демина.

Украина в начале этого месяца приостановила поставки российской нефти в некоторые страны Центральной Европы из-за проблем с оплатой транзита в условиях санкций, сообщили в компании "Транснефть" в среду.