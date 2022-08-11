МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в 2022 году вырастет на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки, в 2023 году увеличится на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до рекордных 101,7 миллиона баррелей в сутки, сообщается в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Нефть дешевеет на данных о резком росте запасов в США

"В целом на 2022 год прогнозируется рост мировой добычи на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки за счет увеличения предложения странами ОПЕК+ на 3,1 миллиона баррелей в сутки, не ОПЕК+ — на 1,7 миллиона. В 2023 году мировая добыча нефти вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня в 101,7 миллиона баррелей за счет роста предложения в странах, не входящих в ОПЕК+, примерно на 1,9 миллиона баррелей в сутки. 60% прироста будет обеспечено США", — говорится в материалах МЭА.