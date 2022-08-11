МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь вынуждено повысить свой прогноз по добыче нефти в России, оно больше не ожидает падения российского нефтепроизводства в 2022 году и ожидает меньшего снижения в 2023 году, следует из ежемесячного доклада агентства. МЭА заявило о снижении мировых запасов нефти

МЭА полагает, что в среднем в 2022 году добыча жидких углеводородов в РФ (нефти и конденсата) составит 10,86 миллиона баррелей в сутки, что "неизменно к уровню 2021 года". "К началу следующего года мы ожидаем, что около 2 миллионов баррелей в сутки добычи нефти будет остановлено, что приведет к снижению общего объема до 9,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

В частности, в очередной раз не оправдались ожидания МЭА по добыче в РФ на месяц, и вместо прогнозировавшегося снижения в июле показатель вырос на 25 тысяч баррелей в сутки, до 11,09 миллиона баррелей в сутки, признает агентство. Сообщается, что это всего на 310 тысяч баррелей в сутки ниже уровня до начала специальной военной операции России на Украине.

"Что касается России, то в этом месяце мы пересмотрели наш прогноз в сторону повышения из-за ограниченного воздействия санкций США и Европы. В игру вступили азиатские покупатели, чтобы воспользоваться преимуществами дешевой нефти, и импортировали большие объемы", — пишет МЭА.

"Хотя ожидается, что эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России, которое вступит в силу в феврале 2023 года, приведет к дальнейшему снижению, некоторые политики предполагают возможное смягчение мер. Это побудило нас пересмотреть прогноз по объемам РФ во втором полугодии еще на 500 тысяч баррелей в сутки и скорректировать прогноз на 2023 год в сторону увеличения на 800 тысяч баррелей в сутки", — добавляется в докладе.

МЭА отмечает, что июльский показатель по добыче нефти в России вырос благодаря высокому спросу на внутреннем рынке, который компенсировал снижение экспорта. Но ожидает снижения российского нефтепроизводства в августе-декабре, поскольку спрос со стороны нефтеперерабатывающих предприятий должен сократиться.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.