МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает очередного ралли цен на рынке нефти из-за высоких рисков перебоев поставок, говорится в ежемесячном докладе агентства. МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"С учетом высоких рисков перебоев поставок нельзя исключать очередное ралли цен (на рынке нефти — ред.)", — пишет МЭА.

Агентство напоминает, что альянс ОПЕК+ решил в сентябре увеличить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки, что является скорее символичным шагом. Альянс объяснил это ограниченным объемом свободных производственных мощностей, которые нужно использовать осторожно. В итоге в ближайшие месяцы от ОПЕК+ вряд ли стоит ждать значительного увеличения производства, считает МЭА.

Несмотря на это, полагают эксперты агентства, мировые запасы нефти будут расти — примерно на 900 тысяч баррелей в сутки до конца года и на 500 тысяч в первом полугодии 2023 года. При этом выпуск запасов из стратегических резервов стран МЭА должен дополнительно ослабить напряженную ситуацию с предложением на рынке.

Тем не менее, сейчас коммерческие запасы в странах ОЭСР на 290 миллионов баррелей в сутки ниже среднего пятилетнего значения, а риски перебоев в поставках остаются высокими, поэтому очередное ралли цен не исключено, считают в МЭА.