МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россия в июле, вероятно, поставила Китаю больше нефти, чем Европе, а также нарастила экспорт в Индию до рекордных объемов. Об этом говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА допустило очередное ралли цен на нефть

"В июле российский экспорт в Индию вырос до нового рекордного уровня в 975 тысяч баррелей в сутки", — отмечают в агентстве.

Добавляется, что окончательные июньские данные по морскому экспорту показывают, что общий объем поставок нефти в Китай, составивший 2,1 миллиона баррелей в сутки, впервые превысил объемы, отправленные в страны Евросоюза, — 1,8 миллиона баррелей в сутки. Июльские показатели пока одинаковы для двух регионов, но объемы в Китай, вероятно, будут расти по мере завершения рейсов "неизвестного" направления.

Россия, согласно отчету, была единственным крупнейшим поставщиком нефти в Китай в мае и июне. Так, доля российской нефти в китайском импорте составляла 20%, а для России поставки в КНР составляли 35% всего нефтяного экспорта страны.

По оценкам МЭА, экспорт "черного золота" из России в июле упал на 115 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7,4 миллиона баррелей в сутки, что чуть ниже среднего уровня 2021 года — 7,5 миллиона баррелей в сутки. За счет увеличения производительности отечественных НПЗ, экспорт сырой нефти снизился на 280 тысяч баррелей, а нефтепродуктов — вырос на 160 тысяч баррелей в сутки.

При этом, согласно расчетам МЭА, доходы России от нефтяного экспорта снизились на 2 миллиарда долларов, до 19 миллиардов, в основном из-за падения мировых цен на нефть. Однако, отмечается в отчете, возможное уменьшение скидки на марку Urals в июле, по расчетам ценового агентства Argus — на 10 долларов за баррель, смягчило влияние этого фактора.