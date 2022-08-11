МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российская нефть вновь начала поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба", заявило министерство технологии и промышленности страны. Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" восстанавливать не будут

"С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу "Дружба", — приводит заявление ведомства агентство MTI.

Украинская госкомпания "Укртранснафта" с 4 августа прекратила прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Приостановка связана с тем, что российская "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за технических проблем, связанных с действием западных санкций.

В среду стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft сами оплатили транзит для скорейшего возобновления поставок. В 16.00 мск "Транснефть" вновь начала прокачивать сырье по южной ветке в Венгрию и Словакию.