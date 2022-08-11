МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" продолжают обсуждать вопрос ограничения цен на российскую нефть в связи с высокой технологической сложностью этого механизма, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В G7 рассматривают полный запрет на транспортировку российской нефти

"Это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими", — сообщил он в ходе большой пресс-конференции.

Политик подчеркнул, что страны G7 ведут "очень интенсивную" работу по этому вопросу.

Запад ввел беспрецедентные санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. Часть ограничений затронула энергетическую отрасль. Так, шестой пакет европейских санкций предполагает постепенный отказ от импорта российской нефти морским путем. Меры также затрагивают страхование судов, перевозящих топливо. Россия поставила в Индию рекордный объем нефти в июле, заявили в МЭА

Кроме того, глава минфина США Джанет Йеллен сообщила о заинтересованности Вашингтона в ведении лимита цен на российскую нефть, поступающую на мировые рынки. По ее словам, это обеспечит продолжение поставок топлива из России, но при этом ограничит доходы Москвы от их продажи.

Позже западные СМИ сообщили, что страны G7 могут ввести ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.