МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Возобновление поставок российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" может произойти в течение нескольких дней или даже часов, в зависимости от сроков оплаты. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора MERO Барбора Путцова. Нефть вновь начала поступать в Венгрию по "Дружбе"

Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.

Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.

"Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться в течение ближайших одного-двух дней или даже нескольких часов. Все зависит от того, когда будет проведена их оплата", — подчеркнула Путцова, добавив, что переговоры об оплате ведутся представителями компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат чешские нефтеперерабатывающие предприятия.

Отмечается, что Orlen Unipetrol подчеркнула, что оба НПЗ, Литвинов и Кралупы-над-Влтавой, получили сырую нефть для своей работы, несмотря на прекращение поставок по нефтепроводу "Дружба". В компании добавили, что поставки на чешский рынок осуществляются непрерывно.

Компания Orlen Unipetrol является "дочкой" польского концерна PKN Orlen.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил журналистам, что страна располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней. Также Сикела сообщил, что Прага и Варшава сейчас ищут для возобновления поставок нефти в Чехию "такое решение, которое было бы подходящим с правовой и технической точки зрения".