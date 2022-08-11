МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Транснефть", говоря о возможности скорого возобновления поставок нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода "Дружба", заявила РИА Новости, что не обладает никакой официальной информацией от чешских партнеров. В Чехии заявили о скором возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

Ранее пресс-секретарь фирмы-оператора MERO Барбора Путцова сообщила, что возобновление поставок нефти в Чехию по южной ветке "Дружбы" может произойти в течение ближайших дней или даже часов, в зависимости от сроков оплаты энергоресурса.

"Никакой официальной информации от наших партнеров из Чехии мы не имеем", — отметил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.

Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.