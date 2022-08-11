МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей, до 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году по-прежнему ожидает роста спроса на 2,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации. ОПЕК больше не ждет спада добычи нефти в России в 2022 году

"На 2022 год прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 3,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки ниже оценки прошлого месяца с учетом некоторых региональных пересмотров. По прогнозам, общий спрос на нефть составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки", — говорится в материалах ОПЕК.

Согласно прогнозам, устойчивому повышению уровня потребления нефти в текущем году будет способствовать рост спроса на топливо для промышленности и транспорта, поддерживаемый восстановлением экономической активности. Отмечается, что наибольший прирост обеспечат Северная и Южная Америка, в особенности США.

"Прогноз на 2023 год остался таким же, как и в предыдущем докладе — 2,7 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, мировой спрос на нефть в 2023 году составит 102,72 миллиона баррелей в сутки", — добавляется в докладе.