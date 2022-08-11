МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг продолжают рост после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, следует из данных торгов. ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

По состоянию на 18.00 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,21%, до 98,58 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 93,11 доллара. До выхода доклада Brent торговался в районе 98,4 доллара за баррель, WTI — в районе 92,9 доллара.

Ранее в четверг был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, в котором сообщалось, что нефтяные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития находятся на минимуме за 5 лет — на 261 миллион баррелей ниже средних значений. Публикация таких новостей подогревает опасения по поводу дефицита нефти на рынке и обеспечивает рост спроса на нее.

Помимо этого, ранее в четверг Международное энергетическое агентство сообщило, что немного повысило прогноз по спросу на нефть в мире — до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Повышение спроса ожидается из-за роста цен на газ, который заставляет многие производства переходить на нефть в качестве топлива. При этом отмечается, что основным источником спроса станут страны Европы и Ближнего Востока.

"Чрезвычайно высокие цены на газ будут поддерживать спрос и в течение зимы в связи с переходом с газа на нефть", — сказала агентству Блумберг главный нефтяной аналитик DNB Bank ASA Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).