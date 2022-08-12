МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" заявил, что компания "Укртранснафта" возобновила транспортировку российской нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РБК. "Нафтогаз Украины" запросит отсрочку уплаты долгов на два года

В заявлении на сайте "Нафтогаза" указывается, что 10 августа АО "Укртранснафта" получило платеж за услуги по транспортировке сырья от венгерской нефтяной компании MOL и после поступления средств на счет "возобновило транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода".

Вместе с тем в заявлении отмечается, что "Нафтогаз" не располагает информацией об оплате транзита со стороны Чехии.