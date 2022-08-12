МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. После восстановления ядерной сделки Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года, и этот дополнительный объем сможет существенно повлиять на нефтяной рынок, спрогнозировал в беседе с "Известиями" постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Цены на нефть падают на ожиданиях восстановления предложения из Ирана

При этом он отметил, что в России не видят в этом для себя никаких негативных последствий.

"Где какой-то негатив для нас? Я не знаю. То, что Иран сможет продавать свою нефть? Во-первых, он и сейчас ее продает, несмотря на американские санкции. И я думаю, что прибавка — причем не сразу, а в следующем году — будет составлять объем, который существенного влияния на мировой рынок нефти не окажет", — заявил дипломат.