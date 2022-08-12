Reuters: нефтяные фьючерсы выросли на фоне прогноза МЭА по увеличению спроса в 2022 году
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Нефтяные цены в четверг подскочили более чем на 2 доллара после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году. На фоне повышения цен на природный газ некоторые потребители стали переходить на нефть для генерации электроэнергии.
Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,20 доллара, или 2,3%, до 99,60 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 2,41 доллара, или 2,6%, до 94,34 доллара за баррель.
"Цены на природный газ и электроэнергию достигли новых рекордных максимумов, что поспособствовало увеличению использования нефти для электрогенерации в некоторых странах", — говорится в ежемесячном отчете МЭА. В агентстве повысили прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 380 000 баррелей в день.
Между тем в ОПЕК понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году третий раз с апреля. В картеле полагают, что рост мирового спроса будет менее значительным, чем ожидалось ранее, на фоне экономических последствий военной спецоперации на Украине, высокой инфляции и постоянных попыток сдержать распространение коронавируса.
В опубликованном в четверг ежемесячном отчете ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть в 2022 году увеличится на 3,1 млн баррелей в день, что на 260 000 баррелей в день ниже, чем предполагалось в предыдущем прогнозе.
Цены также получили поддержку на фоне ослабления доллара, усилившееся после данных США по инфляции, рост которой в июле замедлился. Эти данные поумерили прогнозы трейдеров относительно масштаба повышения процентных ставок ФРС.
Между тем потенциал роста нефтяных цен ограничен ввиду увеличения запасов нефти в США на отчетной неделе и возобновления поставок из России в Центральную Европу.
Премии, учтенные в ближайших контрактах на нефть WTI, по отношению к фьючерсам с поставкой через 6 месяцев в четверг достигли 4-месячного минимума 4,38 доллара. Это говорит об ослаблении нехватки нефти, готовой к немедленной поставке.
Возобновление поставок нефти по южному отрезку нефтепровода "Дружба" из России в Европу также способствовало снижению обеспокоенности относительно мирового предложения.
https://1prime.ru/oil/20220812/837769090.html