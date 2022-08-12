МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Нефтяные цены в четверг подскочили более чем на 2 доллара после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году. На фоне повышения цен на природный газ некоторые потребители стали переходить на нефть для генерации электроэнергии. Нефть продолжает дорожать после публикации доклада ОПЕК

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,20 доллара, или 2,3%, до 99,60 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 2,41 доллара, или 2,6%, до 94,34 доллара за баррель.

"Цены на природный газ и электроэнергию достигли новых рекордных максимумов, что поспособствовало увеличению использования нефти для электрогенерации в некоторых странах", — говорится в ежемесячном отчете МЭА. В агентстве повысили прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 380 000 баррелей в день.

Между тем в ОПЕК понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году третий раз с апреля. В картеле полагают, что рост мирового спроса будет менее значительным, чем ожидалось ранее, на фоне экономических последствий военной спецоперации на Украине, высокой инфляции и постоянных попыток сдержать распространение коронавируса.

В опубликованном в четверг ежемесячном отчете ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть в 2022 году увеличится на 3,1 млн баррелей в день, что на 260 000 баррелей в день ниже, чем предполагалось в предыдущем прогнозе.

Цены также получили поддержку на фоне ослабления доллара, усилившееся после данных США по инфляции, рост которой в июле замедлился. Эти данные поумерили прогнозы трейдеров относительно масштаба повышения процентных ставок ФРС.

Между тем потенциал роста нефтяных цен ограничен ввиду увеличения запасов нефти в США на отчетной неделе и возобновления поставок из России в Центральную Европу.

Премии, учтенные в ближайших контрактах на нефть WTI, по отношению к фьючерсам с поставкой через 6 месяцев в четверг достигли 4-месячного минимума 4,38 доллара. Это говорит об ослаблении нехватки нефти, готовой к немедленной поставке.

Возобновление поставок нефти по южному отрезку нефтепровода "Дружба" из России в Европу также способствовало снижению обеспокоенности относительно мирового предложения.