МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу — доллар укрепляется, а инвесторы ожидают публикации статистики американской нефтегазовой компании Baker Hughes. Шольц рассказал о трудностях с ограничением цен на российскую нефть

По состоянию на 14.02 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,17%, до 98,43 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,48%, до 92,94 доллара за баррель.

По данным торгов, доллар укрепляется к евро на 0,29%. Укрепляющийся доллар делает нефть более дорогой и недоступной в пересчете на другие валюты.

Кроме того, позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 29 июля их число сократилось на семь – до 598 агрегатов.