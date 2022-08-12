ПРАГА, 12 авг — ПРАЙМ. Возобновлены поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", которые были прерваны 4 августа, сообщило вечером в пятницу Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO. Цены на газ в Европе закрепились чуть ниже 2180 долларов за тысячу кубов

"Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба". Прокачка возобновлена в пятницу в 20.00 по среднеевропейскому времени (21.00 мск)", — говорится в сообщении.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа прокачка нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" была остановлена со стороны "Укртранснафта" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты.

Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию возобновились в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что вину за приостановку поставок не несут ни российская, ни украинская сторона. По его словам, в одном из банков в Западной Европе произошла техническая ошибка, связанная с санкциями против России.

Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что его страна располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней. По данным министерства, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, половина поступает по южной ветке "Дружбы" и столько же — по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.