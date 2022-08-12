МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на 1,5-2,5%, при этом готовятся завершить неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" возобновились

По состоянию на 21.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,45%, до 98,16 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,34%, до 92,17 доллара.

Несмотря на пятничное снижение, по итогам недели нефтяные котировки, вероятнее всего, выйдут в плюс – с понедельника Brent подорожал на 3,6%, WTI – на 3,9%. Поддержку цены на это сырье получили от общего оптимизма, вызванного данными о замедлении годовой инфляции в США по итогам июля до 8,5% с максимума ноября 1984 года в 9,1% в июне.

В целом, по мнению старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин (Rebecca Babin), которую цитирует агентство Блумберг, среда способствует росту цен на нефть, поскольку спрос в США восстанавливается, и рынок учел негативные корректировки.

Ранее в пятницу были обнародованы еженедельные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 августа их число выросло на 3 – до 601 агрегата.