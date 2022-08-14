МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco по итогам первого полугодия увеличила чистую прибыль на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до рекордных 87,9 миллиарда долларов, говорится в ее сообщении. Россиян предупредили об осенних испытаниях для рубля

"Aramco достигла рекордной квартальной и полугодовой чистой прибыли в размере 48,4 миллиарда долларов за второй квартал и 87,9 миллиарда долларов за первое полугодие по сравнению с 25,5 миллиарда долларов и 47,2 миллиарда долларов соответственно в аналогичных периодах 2021 года", — сообщает компания.

Основными факторами, повлиявшими на прибыль, стали рост цен на нефть и объемов продаж, а также высокая маржа в секторе переработки, объясняет Aramco.