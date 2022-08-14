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Саудовская Aramco увеличила прибыль до рекордных $87,9 миллиарда
Нефть
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Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco по итогам первого полугодия увеличила чистую прибыль на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до... ПРАЙМ, 14.08.2022
нефть, энергетика, новости, прибыль, отчетность, saudi aramco, добыча нефти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco по итогам первого полугодия увеличила чистую прибыль на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до рекордных 87,9 миллиарда долларов, говорится в ее сообщении.
"Aramco достигла рекордной квартальной и полугодовой чистой прибыли в размере 48,4 миллиарда долларов за второй квартал и 87,9 миллиарда долларов за первое полугодие по сравнению с 25,5 миллиарда долларов и 47,2 миллиарда долларов соответственно в аналогичных периодах 2021 года", — сообщает компания.
Основными факторами, повлиявшими на прибыль, стали рост цен на нефть и объемов продаж, а также высокая маржа в секторе переработки, объясняет Aramco.