МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Одна из топливных компаний Абхазии "Азид" сообщила о перебоях поставок нефтепродуктов в республику, ввела ограничения на отпуск некоторых видов топлива. Мировые цены на нефть ускорили падение до пяти процентов

"В связи со значительными перебоями поставок топлива в Республику Абхазия, введены ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети АЗС "Азид", — сказано в сообщении на официальном сайте компании.

В "Азид" уточнили, что значительная часть поставок по заключенным в июне 2022 года контрактам по независящим от компании причинам не поступила в Абхазию. Поддержание необходимого объема топлива на АЗС, подчеркнули в компании, осуществлялось за счет ранее сделанных резервов. Ситуация усугубилась увеличением нагрузки на сеть АЗС "Азид" в связи с временным отсутствием топлива на автозаправках других компаний.

Отмечается, что на заправках топливной компании осуществляется отпуск топлива по картам и талонам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объёмы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. По мере поступления необходимых объемов, реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме.