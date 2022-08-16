МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту после утреннего снижения, торги остаются волатильными на опасениях вокруг экономики и спроса, следует из данных торгов. Цены на нефть падают в ходе торговой сессии вторника

По состоянию на 15.06 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,42%, до 95,5 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 90,11 доллара. Утром нефть дешевела.

Нефтяные котировки остаются волатильными. Опубликованная в понедельник статистика по Китаю, которая показала более слабый рост промпроизводства по сравнению с прогнозами, усилила опасения вокруг экономики и перспектив спроса на этот вид сырья. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

После выхода данных по Китаю, а также на ожиданиях по ядерной сделке, нефть подешевела в понедельник на 3%. Во вторник днем котировки показывают незначительный рост менее чем на 1 доллар.

"Мы считаем, что проблемы в секторе недвижимости, а также государственная стратегия (Китая — ред.) "нулевой терпимости" к коронавирусу, скорее всего, продолжат сдерживать экономику в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это означает, что нефтяные цены, вероятно, будут сталкиваться с постоянными препятствиями с этой стороны", — считает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство MarketWatch.