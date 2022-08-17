МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell заявила, что планирует на две недели закрыть трубопровод в Мексиканском заливе, по которому нефть попадает на НПЗ в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании. Shell продолжает работу по выходу из проекта "Сахалин – 2"

"Трубопроводы Odyssey и Delta будут закрыты для планового технического обслуживания в начале-середине сентября", — говорится в сообщении агентства.

Согласно компании, по этим трубопроводам транспортируется нефть из морских месторождений, переход на другие трубопроводы невозможен.

Трубопровод Odyssey имеет пропускную способность в 220 тысяч баррелей в сутки. Он связан с Delta, по нему нефть доставляется в терминалы в штате Луизиана.