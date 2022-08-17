Shell планирует закрыть нефтепровод между Мексиканским заливом и США
СМИ: Shell планирует остановить на две недели нефтепровод между Мексиканским заливом и США
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Англо-голландская Shell заявила, что планирует на две недели закрыть трубопровод в Мексиканском заливе, по которому нефть попадает на НПЗ в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Трубопроводы Odyssey и Delta будут закрыты для планового технического обслуживания в начале-середине сентября", — говорится в сообщении агентства.
Согласно компании, по этим трубопроводам транспортируется нефть из морских месторождений, переход на другие трубопроводы невозможен.
Трубопровод Odyssey имеет пропускную способность в 220 тысяч баррелей в сутки. Он связан с Delta, по нему нефть доставляется в терминалы в штате Луизиана.
https://1prime.ru/oil/20220817/837804592.html
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