МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Япония в июле этого года вновь стала импортировать нефть из России, однако ее объем сократился на 65% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, свидетельствуют данные японского министерства финансов. ВВП Японии вырос во втором квартале хуже прогноза

Так, согласно пресс-релизу ведомства, объем импорта российской нефти сократился по сравнению с июлем 2021 года на 65,4%. Кроме этого, за данный период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1%.

Япония в июне этого года свела импорт нефти из РФ до нуля. За период с января по июнь этого года объем импорта нефти из России в Японию снизился на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.