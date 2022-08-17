МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Закупка российской нефти позволяет Индии смягчить воздействие высоких цен на энергоносители на граждан. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар. Китай научился жонглировать мировыми ценами на нефть

Глава индийского МИД во время визита в Бангкок отметил, что нынешняя ситуация подталкивает государства, в том числе Индию, к получению наилучших условий для своих граждан и смягчения воздействия высоких цен на энергоносители. Многие традиционные поставщики Индии, добавил Джайшанар, перенаправляют экспорт в Европу в связи с ее сокращением закупок энергоносителей у России.

Кроме того, цены на нефть и газ неоправданно высоки, население Индии не может себе их позволить, отметил он.

"У меня есть страна с доходом на душу населения в 2 тысячи долларов. Это не те люди, которые могут позволить себе более высокие цены на энергоносители. Моя обязанность и моральный долг — обеспечить им наилучшие условия", — сказал Джайшанкар, подчеркнув, что другие страны понимают происходящее и "живут с этим".

Ранее издание Economic Times сообщило, что в июне Россия по объему поставленной нефти стала вторым по величине поставщиком энергоресурсов в Индию. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.