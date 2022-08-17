Глава МИД Индии: покупка российской нефти позволяет Индии смягчить последствия роста цен на ресурс
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Закупка российской нефти позволяет Индии смягчить воздействие высоких цен на энергоносители на граждан. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.
Глава индийского МИД во время визита в Бангкок отметил, что нынешняя ситуация подталкивает государства, в том числе Индию, к получению наилучших условий для своих граждан и смягчения воздействия высоких цен на энергоносители. Многие традиционные поставщики Индии, добавил Джайшанар, перенаправляют экспорт в Европу в связи с ее сокращением закупок энергоносителей у России.
Кроме того, цены на нефть и газ неоправданно высоки, население Индии не может себе их позволить, отметил он.
"У меня есть страна с доходом на душу населения в 2 тысячи долларов. Это не те люди, которые могут позволить себе более высокие цены на энергоносители. Моя обязанность и моральный долг — обеспечить им наилучшие условия", — сказал Джайшанкар, подчеркнув, что другие страны понимают происходящее и "живут с этим".
Ранее издание Economic Times сообщило, что в июне Россия по объему поставленной нефти стала вторым по величине поставщиком энергоресурсов в Индию. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.
https://1prime.ru/oil/20220817/837807760.html