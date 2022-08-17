МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Во вторник компания Shell сообщила о планируемом закрытии в сентябре на две недели ключевого нефтепровода в Мексиканском заливе, по которому нефть поставляется на НПЗ Луизианы. МИД Индии объяснил влияние покупки нефти из России на последствия роста цен

Нефтепроводы Odyssey и Delta будут закрыты на плановое техническое обслуживание в начале-середине сентября, говорится в заявлении Shell.

По этим трубопроводам транспортируется тяжелая нефть сорта Heavy Louisiana Sweet с морских месторождений, и переключение на другие трубопроводы не представляется возможным, добавили в Shell.

Трубопровод Odyssey в восточной части Мексиканского залива имеет пропускную способность 220 000 баррелей в день и соединен с трубопроводом Delta для поставок на терминалы в Луизиане и на НПЗ Shell Norco, согласно сайту компании.