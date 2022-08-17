МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 августа, упали на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 425 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Власти Мьянмы создали Комитет по импорту нефтепродуктов из России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали сокращения запасов лишь на 0,3 миллиона баррелей.

Кроме того, ведомство сообщило, что добыча нефти за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в сутки.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,125 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июне составила 11,81 миллиона баррелей в сутки, а в июле — 11,87 миллиона баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 августа понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год на 50 тысяч баррелей в сутки — до 11,86 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 12,7 миллиона баррелей в сутки.