МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днём растут примерно на 1% на ряде факторов со стороны предложения и спроса, при этом котировки способны быстро меняться вследствие недостатка ликвидности на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. "Газпром нефть" просит в суде перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию

По состоянию на 14.22 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 94,78 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 88,91 доллара.

По мнению некоторых аналитиков, динамика цен на нефть сейчас нестабильна из-за низкой ликвидности, то есть недостатка свободных и свежих денег на рынке. Так, утром нефть дорожала значительно слабее. "Ликвидность на данный момент очень низкая, поэтому все гораздо более волатильно и нестабильно", — сказал агентству Блумберг нефтяной брокер GFI Group в Лондоне Сэм Калхэм (Sam Culham).

В целом же в четверг цены на нефть реагируют на ряд факторов. С одной стороны, данные о падении запасов в США за прошлую неделю заставляют "черное золото" дорожать. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами — на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей. При этом спрос на бензин поднялся до годового максимума.

Также новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявлял ранее, что свободных добычных мощностей становится все меньше, добавив, что он уверен в росте спроса на нефть в этом году.

И многие аналитики предсказывают рост спроса на "чёрное золото" в связи с подорожанием газа — многие европейские производства, которые полагались на "голубое топливо", теперь переходят на использование нефти. Учитывая это, Международное энергетическое агентство повысило оценку спроса на нефть в мире в текущем году до 99,7 миллиона баррелей в сутки с июньских 99,4 миллиона баррелей.