МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг выросли на около 3%, поскольку позитивные экономические данные и данные по потреблению бензина в США нивелировали опасения относительно замедления экономического роста в других странах, способного повлечь за собой падение спроса на нефть. В ОПЕК оптимистично оценивают перспективы цен на нефть в 2023 году

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,94 доллара, или на 3,1%, закрывшись по 96,59 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI — на 2,39 доллара, или на 2,7%, закрывшись по 90,50 доллара за баррель.

В ходе предыдущей сессии нефть подорожала на более 1%, хотя в моменте котировки Brent падали до минимума с февраля на фоне признаков замедления роста экономики в некоторых странах.

"Цены на нефть выросли после очередной порции впечатляющих экономических данных США, поддержавших оптимизм по поводу улучшения перспектив спроса на нефть", — говорит Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA. Он также отмечает, что ОПЕК не позволит наметившемуся последнее время снижению цен на нефть продолжаться.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось, а данные по заявкам за предыдущую неделю были пересмотрены со значительным снижением, указав на то, что дефицит на американском рынке труда сохраняется, несмотря на замедление экономического роста на фоне повышения процентных ставок ФРС.

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс сказал Reuters, что высокие цены на энергоносители сохраняются из-за политиков, законодателей и недостатка инвестиций в нефтегазовый сектор, а не действий картеля.

Аль-Гайс отметил, что на очередном заседании в сентябре альянс ОПЕК+ "может сократить производство, если это будет необходимо, или же увеличить производство, если это будет необходимо". "Это будет зависеть от развития событий", — добавил он.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на неделе 6-12 августа сократились на 7,1 млн баррелей. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, запасы должны были сократиться на 275 000 баррелей. Экспорт нефти из США достиг рекордного максимума 5 млн баррелей в день.