Посол Индонезии прокомментировал идею о потолке цен на российскую нефть
Посол Индонезии Таварес: Джакарта не поддержит идею о потолке цен на российскую нефть
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Джакарта не поддержит инициативы, которые не соответствуют ее национальным интересам, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, комментируя инициативу США ограничить цену на нефть из России.
"Индонезия не будет никогда поддерживать инициативы, которые не соответствуют собственным национальным интересам. Индонезия всегда проводила активную свободную внешнюю политику, которая соответствует только ее национальным интересам", — сказал он.
Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок. Инициатива, продвижением которой занимается министерство финансов США, была предварительно одобрена лидерами G7 на июньском саммите.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сказал ранее в интервью РИА Новости, что введение ценового потолка на российские энергоносители рискованно и лишь усугубит кризис на рынке.
https://1prime.ru/oil/20220819/837831987.html
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