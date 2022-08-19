МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Джакарта не поддержит инициативы, которые не соответствуют ее национальным интересам, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, комментируя инициативу США ограничить цену на нефть из России. В ОПЕК оптимистично оценивают перспективы цен на нефть в 2023 году

"Индонезия не будет никогда поддерживать инициативы, которые не соответствуют собственным национальным интересам. Индонезия всегда проводила активную свободную внешнюю политику, которая соответствует только ее национальным интересам", — сказал он.

Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок. Инициатива, продвижением которой занимается министерство финансов США, была предварительно одобрена лидерами G7 на июньском саммите.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сказал ранее в интервью РИА Новости, что введение ценового потолка на российские энергоносители рискованно и лишь усугубит кризис на рынке.