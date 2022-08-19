МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В случае снятия ограничений с иранской нефти Тегеран поставит на мировой рынок чуть более миллиона баррелей, это не слишком радикальное изменение, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Аналитики: санкции против металлургии помешают сделке "Газпрома" и Ирана

"В случае отмены всех ограничений (санкции США против Ирана) Ирану потребуется, видимо, уже в следующем году пытаться несколько модернизировать свою нефтяную отрасль, которая в результате санкций пришла не в самое лучшее состояние, и тогда, по оценкам, через какое-то время Иран сможет производить не 2,5 миллиона, а 3,9 — это максимум, по оценкам экспертов", — рассказал он на брифинге на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", добавив, что на мировой нефтяной рынок поступит миллион с небольшим баррелей нефти.

По его словам, это не представляет собой слишком радикальное изменение для мирового рынка нефти.