МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Объем импорта Саудовской Аравией нефтепродуктов из России вырос в два раза за последние полгода, сообщил торгпред РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец. Торгпред сообщил о росте интереса Саудовской Аравии к продуктам из России

"За последние два года на первое место в структуре нашего экспорта вышли минеральные продукты – нефть и мазут на 900 миллионов долларов. … Только за последние два квартала объем саудовского импорта российских нефтепродуктов увеличился более чем в два раза", — сказал Янковец в ходе вебинара "Деловой России" по ведению торгово-экономической деятельности в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, покупает российские нефтепродукты с дисконтом для обеспечения производства электроэнергии, поскольку испытывает недостаток в мазуте, пояснил торгпред.