МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. The National Interest назвал четыре причины устойчивости экономики России

По сообщению агентства, КНР в июле импортировала из России примерно 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки, в то время как в мае Россия экспортировала в Китай рекордные почти 2 миллиона баррелей в сутки.

Импорт в КНР нефти из Саудовской Аравии в прошлом месяце составил 1,54 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель увеличился после того, как в июне оказался самым низким более чем за три года.