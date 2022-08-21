МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. США в воскресенье утром вывезли из Сирии в Ирак 137 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники в провинции Эль-Хасеке. Аналитик рассказал, что будет с нефтяными котировками на следующей неделе

Согласно источникам, выезд состоялся через нелегальный пограничный переход "Махмудия", первая колонна состояла из 122 автоцистерн с сирийской нефтью, вторая — из 15.

Ранее на этой неделе сообщалось, что США за несколько дней вывезли почти 400 автоцистерн с нефтью.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.