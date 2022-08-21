БЕЛГРАД, 21 авг — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. В Германии оценили, кому санкции вредят больше

Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Тогда он указал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".

"Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ – ред.) ", — заявил Вучич в обращении к гражданам.

Ранее он говорил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России и ищет новые коммерческие хранилища для обеспечения резервов. Сербский президент рассказывал, что альтернативное сырье – нефть из иракского Киркука — стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать НИС государству и вернуть назад, когда санкции кончатся".

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.

Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.