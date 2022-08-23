МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Нефтяные производственные мощности Ирана к 20 марта 2023 года (конец года по иранскому календарю) могут превысить четыре миллиона баррелей в день при достижении соглашения по СВПД. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на исполнительного директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсена Ходжастемехра. Россия, Иран и Азербайджан упростили транзитные перевозки

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран разработали Совместный всеобъемлющий план действий, предполагавший снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

"Как ранее объявлялось, суточная мощность добычи нефти в стране составляла 3 838 000 баррелей в прошлом году (завершился 20 марта 2022 года) с возможностью увеличения до более чем четырех миллионов баррелей в день к концу текущего года", — сказал глава NIOC, комментируя ситуацию касательно мощностей производства нефти и планов по мощностям в случае достижения соглашения по СВПД.

Отмечается, что добыча нефти в Иране, согласно докладу ОПЕК в августе, в июле составила 2,558 миллиона баррелей в сутки, сократившись на 11 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем.

Переговоры по возобновлению СВПД начались в Вене в 2021 году и с перерывами продолжаются до сих пор. В начале августа 2022 года состоялся очередной их раунд, по итогам которого координатор от Евросоюза распространил "окончательный текст" проекта соглашения по ядерной сделке с Ираном. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке единственным разумным и эффективным путем, однако призывы принять еще не изученный текст преждевременны.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 19 августа заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".