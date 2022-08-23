МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть, сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан. Аналитик предупредил о возможном “фальстарте” рубля

Обозреватель напомнил, что в городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу "Дружба". На сегодняшний день горожане волнуются о судьбе НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвал его возможное закрытие "поистине кошмарным сценарием", отметив, что такое развитие событий приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.

"Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти", — отметил Шазан.

Проживающий в этом населенном пункте депутат бундестага Йенс Кеппе рассказал изданию, что, по мнению многих горожан, они "просто стали разменной монетой в чужой игре".

"Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому", — заявила FT местная жительница Урсула Патц.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.