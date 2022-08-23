МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стратегические нефтяные резервы (СНР) США на неделе 13-19 августа сократились на 8,1 млн баррелей и достигли более чем 35-летнего минимума, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. FT: немцы ужаснулись последствиям поспешного эмбарго на нефть из России

Объем СНР на отчетной неделе достиг 453,1 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США. Сокращение СНР на 8,1 млн баррелей стало самым крупным с конца апреля и привело к падению показателя к минимуму с января 1985 года.

СНР в США продемонстрировали значительное сокращение после нескольких недель небольшого снижения. По словам представителя Минэнерго США, в последние недели поставки замедлились из-за использования добавки, охлаждающей нефть при транспортировке. По его словам, в августе СНР реализуются в соответствии с графиком.