Источник рассказал, при каком условии ОПЕК+ сократит нефтедобычу
Источник: ОПЕК+ может рассмотреть сокращение нефтедобычи, если на рынок вернется иранская нефть
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти альянсом ОПЕК+ не является неизбежным сценарием, но может последовать за возвращением иранской нефти на рынок в случае возобновления ядерной сделки. Об этом во вторник сообщили девять источников в альянсе.
Если соглашение 2015 года по ядерной программе с Тегераном вновь вступит в силу, то предложение на мировом рынке нефти, страдающем от низкой ликвидности и значительной волатильности, может возрасти. Обеспокоенные подобным развитием событий представители ОПЕК просигнализировали о готовности снизить темпы добычи нефти.
https://1prime.ru/oil/20220823/837866006.html
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