МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти альянсом ОПЕК+ не является неизбежным сценарием, но может последовать за возвращением иранской нефти на рынок в случае возобновления ядерной сделки. Об этом во вторник сообщили девять источников в альянсе. Иран сможет поставить чуть более миллиона баррелей нефти, заявил дипломат

Если соглашение 2015 года по ядерной программе с Тегераном вновь вступит в силу, то предложение на мировом рынке нефти, страдающем от низкой ликвидности и значительной волатильности, может возрасти. Обеспокоенные подобным развитием событий представители ОПЕК просигнализировали о готовности снизить темпы добычи нефти.