МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Отказ Польши предоставить нефть немецкому немецкому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) вновь демонстрирует, что ни о какой евросолидарности речи не идет, Варшава действует в соответствии со своими интересами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. FT узнала об отказе Польши поставлять нефть в Германию

Ранее FT сообщила, что Польша отказалась поставлять нефть на немецкий НПЗ в городе Шведт для замены российских энергоресурсов.

"Это ещё один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, Польша желает "разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности".

Пресс-секретарь российского МИД отметила, что Варшава не "играет в пользу своих партнеров по Евросоюзу", а максимально использует энергетическую карту для собственной выгоды.

Ранее сообщалось, что польский лидер Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток — 2".