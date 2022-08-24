МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Кувейт увеличил добычу нефти в рамках установленной сделкой ОПЕК+ квоты, отмечает, что в целом добычные мощности в мире ограничены из-за многолетнего недоинвестирования, что создает значительную волатильность на рынке, заявил вице-премьер, министр нефти эмирата Мухаммед аль-Фарис. Нефть дешевеет после роста на ожиданиях по добыче ОПЕК+ днем ранее

"Государство Кувейт увеличило добычу сырой нефти в соответствии с установленной квотой в 2,811 миллиона баррелей в день в соответствии с соглашением (ОПЕК+) и в соответствии с обязательствами страны по обеспечению безопасных и стабильных поставок нефти на международные рынки", — говорится в сообщении министра для национального агентства новостей KUNA.

По его словам, рост нефтедобычи произошел "в русле политики Кувейтской нефтяной корпорации по вкладу инвестиций, которые обеспечивают адекватное предложение на международных рынках нефти и могут удовлетворить прогнозируемый будущий спрос".

Министр также указал, что "структурные недостатки в производственном секторе, возникшие в результате многолетнего недофинансирования, привели к ограниченности резервных мощностей во всем мире, что создает значительную волатильность на рынках нефти в момент, когда он нуждается в стабилизации для удовлетворения растущего спроса".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае-июне 2022 года — на 432 тысячи баррелей, в июле-августе — на 648 тысяч, а на сентябрь согласовано увеличение на 100 тысяч. Вместе с тем на деле многие страны отстают от графика наращивания добычи.