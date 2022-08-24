МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Индии необходим широкий консенсус со стороны других потребителей, прежде чем поддержать ввод лимита для цен на российскую нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. СМИ: Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии

"Южноазиатская страна, которая стала одним из крупнейших покупателей российской нефти,…не решается присоединиться к плану, пока не будет достигнут консенсус со всеми покупателями", — отметило издание, сославшись на слова своих источников о позиции Индии по поводу лимита цен на российскую нефть.

Как подчеркнули собеседники агентства, эта позиция, скорее всего, будет донесена замглаве Минфина США Уолли Адейемо и его команде во время встреч с индийскими чиновниками и руководителями компаний, которые американская сторона запланировала провести со среды по пятницу.

Издание сообщило, что политики в Индии опасаются потери доступа к российской нефти из-за установления ценового предела. Как заявлял глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в августе, покупка нефти у России позволяет Индии смягчить воздействие высоких цен на энергоносители на граждан.

Агентство при этом приводит слова самого Адейемо, согласно котороым коалиция по ограничению цен на российскую нефть расширилась, но он не собирается опережать ее заявления.