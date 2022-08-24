МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа, упали на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 421,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали сокращения запасов лишь на 0,93 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20220824/837878407.html
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