МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа, упали на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 421,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны. Reuters: аналитики ожидают снижения запасов нефти и бензина в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали сокращения запасов лишь на 0,93 миллиона баррелей.