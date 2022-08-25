МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Малайзийские портовые власти отпустили российский танкер "Приморье", задержанный ранее в водах этого государства за нарушения регламента стоянки. Об этом сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Наяда". Болгария договорилась о поставке одного танкера СПГ из США в октябре

Ранее он рассказывал агентству, что судно следовало из Сингапура в Малайзию и по пути встало на якорь в экономических водах Малайзии в ожидании дальнейшего распоряжения судовладельца. Пограничные власти 21 августа прибыли для проверки и задержали в связи с тем, что судовой агент нарушил малайзийские нормативные регламенты, отмечали в "Наяде". Все члены экипажа без ограничений находились на борту в ожидании получения судном свободной практики.

"Вопрос закрыт. В планах танкер до конца дня должен выйти и продолжить работу. Несколько погода изменилась, штормит, поэтому по погоде. Вопрос со штрафом решается, но судно выпущено", — подчеркнул представитель компании.