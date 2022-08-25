МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ни одна из турбин Siemens с компрессорной станции "Портовая", которая обеспечивает прокачку газа по "Северному потоку", не находится на ремонте в Канаде. Об этом сообщил "Газпром", отвечая на заявление канадского министра иностранных дел о намерении передавать остальные турбины после ремонта также Германии. В Молдавии настаивают на отсрочке платежей "Молдовагаза" "Газпрому"

"В настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", — отметила пресс-служба российской компании в мессенджере Telegram.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Российская сторона также отмечала, что поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта.