МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут примерно на 3% после заявления Илона Маска о том, что в ближайшее время спрос на ископаемые энергоносители может даже повыситься, а также на опасениях по поводу поставок, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Маск заявил о необходимости нефти и газа для мира

По состоянию на 17.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,7% — до 101,68 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,26%, до 96,09 доллара.

Ранее в понедельник Илон Маск, многим известный как основатель производителя электромобилей Tesla, заявил, что в краткосрочной перспективе человечеству может понадобиться "больше нефти и газа", предупредив, что без ископаемых энергоносителей "цивилизация рухнет". Цены на "черное золото" отреагировали на заявление повышением.

Кроме того, на рынках сохраняются опасения по поводу поставок нефти. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии отмечал, что ОПЕК+ готова сократить добычу для борьбы с волатильностью на рынках и поддержания цен на высоком уровне. Помимо этого, инвесторы ожидают результатов переговоров о возвращении Ирана в ядерную сделку, что позволит стране увеличить экспорт нефти.

"Существует множество рисков, которые потенциально могут привести к перебоям в поставках, включая ситуацию в Ливии и увеличение сроков переговоров по ядерной сделке с Ираном", — сказал агентству Блумберг товарный аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).