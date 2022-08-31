МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Технический мониторинговый комитет ОПЕК+, куда входят эксперты альянса, повысил прогноз совокупного избытка предложения на рынке нефти по итогам года до 900 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 100 тысяч, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад комитета. В "Газпром нефти" оценили силу влияния эмбарго ЕС на российскую нефть

"Техкомитет ОПЕК+ ожидает, что профицит на рынке нефти в этом году достигнет 900 тысяч баррелей в сутки, что выше 100 тысяч баррелей в сутки, ожидавшихся в предыдущем прогнозе", — передаёт агентство, ссылаясь на данные доклада.

Кроме того, по базовому сценарию технического комитета, в сентябре профицит предложения на рынке нефти составит 3,1 миллиона баррелей в сутки. Затем показатель упадет до 0,6 миллиона баррелей в сутки в октябре и вырастет до 1,4 миллиона в ноябре. В 2023 году профицит на рынке нефти также ожидается на уровне 900 тысяч баррелей в сутки, уточняется в материале.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре — увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Глава "Газпром нефти" отметил стабильность мировых цен на нефть

Текущая соглашение ОПЕК+ действует до конца года. При этом ранее в августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что альянс скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Он также отмечал расхождения, которые есть в динамике физического и "бумажного" (биржевого) рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, включая сокращение добычи.

Министры ОПЕК+ собираются обсудить состояние рынка нефти и дальнейшие параметры соглашения в понедельник, 5 сентября.