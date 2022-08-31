ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 обсудят в пятницу инициативу введения потолка цен на российскую нефть, сообщил на брифинге в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. СМИ: добыча нефти ОПЕК в августе достигла максимума с апреля 2020 года

"Президент (Джо Байден — ред.) и лидеры стран Большой семерки дали указание своим представителям изучить идею введения международного потолка цен для российской нефти.., это то, что будет обсуждаться на этой неделе в ходе встречи министров финансов G7, которая состоится в пятницу", — сказал Кирби.

По его словам, США уже предприняли "решительные действия по запрету (импорта — ред.) российской нефти и союзники США также объявили о планах по сокращению собственного импорта" российских энергоносителей.

"Мы считаем, что введение потолка на цену (российской нефти — ред.) — самый эффективный способ нанести сильный удар по получаемой им (президентом РФ Владимиром Путиным — ред,) выгоды", — сказал представитель администрации США.