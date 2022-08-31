МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили снижение на статистике по коммерческим запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки

По состоянию на 19.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,94% — до 96,92 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 90,92 доллара. При этом днём Brent дешевел на 3,09%, а WTI — на 3,24%.

Днём цены на нефть активно снижались на макроэкономическом пессимизме. Инвесторы и аналитики считают, что ужесточение монетарной политики Федерального резерва США, анонсированное председателем Джеромом Пауэллом, может привести к укреплению доллара, что негативно для нефтяных цен, и спровоцировать рецессию, что отразится на нефтяном спросе.

Основным фактором замедления снижения цен на "чёрное золото" стала публикация ранее в среду статистики по коммерческим запасам нефти в США. Запасы сократились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 418,3 миллиона баррелей. При этом добыча нефти увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв же сократился до минимума с декабря 1984 года, дойдя до 450 миллионов баррелей. Уменьшение запасов подогревает опасения инвесторов по поводу недостатка нефти на рынке и замедляет снижение цен.